Папа Римский Франциск призвал положить конец насилию в Иерусалиме

Об этом понтифик сказал в своей воскресной проповеди.

С пятницы в результате столкновений палестинцев и израильских сил безопасности у Храмовой горы и в районе на севере города пострадали почти 300 человек. Участники беспорядков кидают камни в полицию, в ответ силовики применяют слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Причиной беспорядков стало решение суда о выселении десятков палестинских семей из их домов в одном из районов израильской столицы.