О том, что у него синдром Аспергера, Маск рассказал в юмористическом ключе в эфире американского телеканала NBC.
Синдром Аспергера — психическое расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным комплексом интересов и занятий.
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск признался в наличии у него психического расстройства
О том, что у него синдром Аспергера, Маск рассказал в юмористическом ключе в эфире американского телеканала NBC.