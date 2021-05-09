Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск признался в наличии у него психического расстройства

О том, что у него синдром Аспергера, Маск рассказал в юмористическом ключе в эфире американского телеканала NBC.

Синдром Аспергера — психическое расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным комплексом интересов и занятий.