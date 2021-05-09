Жертвами теракта в Афганистане стали почти 60 человек

Большинство из них – школьницы.

Три взрыва прогремели накануне днем перед государственной школой для девочек. Первоначально в МВД сообщили, что погибли 37 человек, раненых свыше полусотни. Но на месте теракта находили все новые тела. По последним данным ведомства, жертв почти вдвое больше – 58, пострадавших 150. В основном, погибли и получили ранения ученицы школы. Пока ни одна террористическая организация не взяла ответственность за атаку. Президент Афганистана Ашраф Гани накануне обвинил в нападении запрещенную в России террористическую организацию «Талибан»*, но талибы утверждают, что непричастны и осуждают атаки на мирных жителей. Теракт произошел в той части Кабула, где живут в основном сторонники шиитского течения в исламе. Как отмечает британская медиакомпания «Би-би-си», талибы стараются избегать борьбы с шиитами. Тогда как боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» считают шиитов неверными.

Теракт произошел на фоне начавшегося вывода сил США и их союзников по НАТО из Афганистана.

* — «Талибан» — запрещенная в России террористическая группировка

** — «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка