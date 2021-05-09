Ветеранов, которых пригласили на парад Победы в Петербурге, вакцинировали от коронавируса

Об этом сообщили в администрации города. Всего в параде участвовало порядка 5 тысяч военнослужащих.

Дворцовую площадь и все подъезды к ней оцепили еще рано утром. Невский проспект также был свободен от машин. В отличии от прошлого года, военнослужащие не носили маски. При этом в прошлом месяце Смольный разрешил лишь не носить перчатки в транспорте и общественных местах. Более того, к горожан несколько дней назад попросили носить маски в День Победы, чтобы не случайно не заразить пожилых людей. Зрителей на парад не пустили. Сотни людей стояли за ограждениями. К концу парада это были уже тысячи. Маски практически никто не носил и дистанцию не соблюдал. Почти все они двинулись на Дворцовую площадь, когда сняли оцепление. Часть людей наоборот пошла в сторону метро. Поэтому его пришлось ограничивать на вход. Также, несмотря на пандемию, в городе запланировано несколько концертов и спектаклей, а завершится день салютом у Петропавловской крепости. Он традиционно собирает многочисленные толпы людей на набережных.

По последним данным администрации Петербурга, город вышел на на высокое, нестабильное плато, и возможен новый рост заболеваемости коронавирусом.