Немало москвичей и гостей столицы сегодня наблюдали за проходом военной техники в центре города

С самого утра в городе было два главных центра притяжения – это район Пушкинской площади и станции метро Арбатская. Мимо первой точки парадные расчеты должны были пройти на Красную площадь, мимо второй колонны военной техники наоборот уходили из Москвы. Впрочем, на деле встреча танков на Тверской оказалась незрелищной – ограждения начинались уже за сто метров до проезжей части, обзору мешали деревья и выставленная вдоль обочины коммунальная техника. Поэтому отсюда вскоре после начала официальной части парада сотни людей двинулись на Новый Арбат, где и происходило основное действо.

В ожидании прохода техники толпы людей теснились у барьеров, залезали на клумбы, парапеты и даже на оранжевые уборочные машины – на удивление сгонять зевак с кузовов и кабин никто не стал. Возле ограждений, где цепочкой стояли росгвардейцы, можно было увидеть тех, кто подготовился к просмотру основательно – с термосами и раскладными креслами, но большинство зрителей, конечно, были налегке. Среди них оказалось немало тех, кто приехал посмотреть парад из других регионов и даже из других стран.

Хотя в толпе и мелькали армейские пилотки и георгиевские ленточки, люди с военной символикой все же оказались в меньшинстве. Далеко не все носили маски, хотя средства индивидуальной защиты тут же раздавали всем желающим волонтеры в белых накидках. Людям надоело бояться эпидемии, предположила кировчанка Вера.

Погода, которую и без того нельзя было назвать майской, окончательно испортилась аккурат в тот момент, когда колонны военной техники пошли, наконец, по Новому Арбату. К порывам ветра добавился моросящий дождь. Зрители укутались в шарфы и надвинули поглубже капюшоны. Проезжающим машинам махали руками. За лязгом гусениц и шумом моторов изредка можно было услышать приветственные крики.

Сегодня с утра и вплоть до окончания парада на центральных улицах Москвы ограничили автомобильное движение, а также не работали на выход несколько станций метро.