Торжественные мероприятия по случаю дня Победы проходят сегодня в России

Одним из центральных событий стал военный парад на Красной площади в Москве. Открывая его, президент Владимир Путин не только поздравил соотечественников, но и заговорил о недопустимости принижения роли советского народа в победе над нацизмом.

Сам день Победы, подчеркнул Путин, стал священным для россиян.

Политолог Глеб Павловский отметил, что в словах президента есть противоречия. Политолог сказал «Эху», что, по его мнению, глава государства плохо знаком с историей.

Глеб Павловский отметил, что речи на парадах – особый жанр, и ждать от них содержательности не следует.

В военном параде по традиции участвовали пешие подразделения, военная техника и авиация. За парадом наблюдало ограниченное число зрителей на трибунах. В то же время немало людей собрались в центре Москвы, чтобы увидеть технику, которая выдвигалась на площадь, а потом возвращалась с площади.