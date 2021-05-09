КПРФ возложит цветы к могиле неизвестного солдата 9 мая

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

«9 мая в День победы Красной армии советского народа над фашистской Германией мы с красными знаменами подойдем к 13.00 к памятнику Жукова и будем возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата. Есть вопрос, откроют ли Александровский сад, но, если совсем уж не сумасшедшие власти, то они должны это сделать, потому что 9 мая – это святой праздник для всей страны, всех граждан, всех семей», — сказал он.

В.Рашкин также отметил, что планируется возложение цветов к памятнику Жукова и Карла Маркса. По словам депутата, если в этот день не будет доступа в Александровский сад, то КПРФ проведет мероприятия на запасных площадках.

«Мы сделали, на всякий случай, встречу с депутатами Госдумы у Карла Маркса с избирателями, и у Новопушкинского сквера. Если что-то случится, совсем крыша поедет у властных структур, то у нас есть запасной аэродром провести в форме встречи с депутатами этот праздник», — заключил он.