Власти Москвы планируют восстановить заброшенную эскалаторную галерею на Воробьевых горах

Ее могут открыть уже в следующем году, сказали агентству «Москва» в департаменте транспорта столицы. Крытая эскалаторная галерея была введена в строй одновременно со станцией метро «Ленинские горы» больше полувека назад. Она использовалась для входа и выхода пассажиров к зданию МГУ и Дворцу пионеров. К началу 1980-х из-за оползней и смещения грунтов стены сооружения покрылись трещинами. В 1983 году ее закрыли вместе со станцией «Ленинские горы».