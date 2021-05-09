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12:36, 09 мая 2021

Власти Москвы планируют восстановить заброшенную эскалаторную галерею на Воробьевых горах

Ее могут открыть уже в следующем году, сказали агентству «Москва» в департаменте транспорта столицы. Крытая эскалаторная галерея была введена в строй одновременно со станцией метро «Ленинские горы» больше полувека назад. Она использовалась для входа и выхода пассажиров к зданию МГУ и Дворцу пионеров. К началу 1980-х из-за оползней и смещения грунтов стены сооружения покрылись трещинами. В 1983 году ее закрыли вместе со станцией «Ленинские горы».


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