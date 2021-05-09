В Азербайджане на неделю прекращает работу общественный транспорт

Такое решение правительство страны приняло для борьбы с коронавирусом. Баку объявил нерабочими дни с 9 по 15 мая в связи с Днем Победы и мусульманским праздником Ураза-байрам, который отмечают в конце следующей недели. Запрет не коснется работы такси. Между тем в столице республики еще с прошлого года остается закрыт метрополитен.