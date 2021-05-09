Американские военные задержали в Аравийском море судно с оружием российского производства на борту

В том числе, противотанковыми управляемыми ракетами, пулеметами и снайперскими винтовками с гранатометами. Также были обнаружены китайские автоматы. Экипаж судна, которое находилось в море без опознавательных знаков, отпустили после допроса. Сейчас специалисты выясняют, откуда было отправлено оружие и кому оно предназначалось.