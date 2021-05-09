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12:30, 09 мая 2021

Число жертв теракта у школы в Кабуле выросло почти до 60, говорят власти Афганистана

Больше сотни пострадали. Три взрыва прогремели накануне возле учебного заведения, где должны были проходить занятия для девочек. Как передает местный телеканал Tolo News, сначала взорвалась машина, а затем были запущены две ракеты. В результате большинство погибших составили дети. Власти винят в случившемся террористов из числа талибов, В самой группировке нападение осудили. Никто пока не взял на себя ответственность за теракт.


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