В Иерусалиме в результате беспорядков пострадали еще около сотни палестинцев

Из сектора Газа была выпущена ракета.

Беспорядки в Иерусалиме продолжались до двух часов ночи, пишет газета Times of Israel. Она сообщает, что палестинцы бросали в полицейских камни, пострадали около 90 человек накануне вечером и ночью, до этого травмы получили около 200 участников столкновений в Восточном Иерусалиме. Поводом стало решение суда о выселении нескольких палестинских семей. Неспокойно было ночью и на границе с сектором Газа. Как передают израильские СМИ, палестинцы жгли шины и бросали бутылки с зажигательной смесью. С территории палестинского в сторону Израиля ночью была выпущена ракета. Информации о пострадавших и разрушениях нет. В ответ израильский беспилотник нанес удар по военному объекту радикального движения ХАМАС, которое ряд западных стран считают террористической организацией. Вечером Израиль будет отмечать День Иерусалима – это праздник в честь перехода под контроль страны в результате Шестидневной войны восточной части города со священными для конфликтующих народов местами.

Главное событие этого праздника состоится завтра. В шествии обычно участвуют десятки тысяч человек.