Тела погибших, по некоторым данным, обнаружены на месте крушения вертолета на Камчатке

Официально об этом должна будет объявить комиссия управления авиации, сказал источник агентства «Интерфакс». Ми-2 выполнял коммерческий рейс, в установленное время он не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находились два человека и 200 кг груза.
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…
Евгений Халдей: автор фотосимволов Второй Мировой 22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут с радиообращением к москвичам выступил нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Он объявил, что «в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну»...
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…