Министерство просвещения начало проверку программ обучения истории в учебных заведениях

Поводом послужили высказывания президента Владимира Путина о недостаточном, по его мнению, упоминании в учебниках событий Великой Отечественной войны.

Изучить учебники истории чиновники намерены, в первую очередь, в школах и колледжах – об этом сказал агентству РИА министр просвещения Сергей Кравцов. Он не уточнил, сколько времени продлится проверка. Вместе с тем накануне министр подчеркнул, что ведомство будет противостоять попыткам исказить факты о войне в учебниках. Кравцов утверждает, что такие намерения периодически проявляются.

В середине апреля Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, сказал, что некоторые российские учебники не рассказывают о Сталинградской битве, при этом упоминая открытие «второго фронта» в Западной Европе. В министерстве просвещения позднее сказали, что нашли учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией доктора исторических наук Олега Волобуева. Это издание было выпущено в 2013 году, оно, по данным ведомства, используется в колледжах. Как утверждали чиновники, события Сталинградской битвы отражены в учебнике слабо. Сам Волобуев, впрочем, подчеркнул, что книга устарела, а также что она использовалась как обобщение данных из курса общего среднего образования.

Между тем правительство уже готовится внести в Госдуму поправки к закону об образовании, которые, как уверяют власти, призваны усилить контроль за качеством учебников.