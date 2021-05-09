В Москве завершился военный парад по случаю дня Победы

По Красной площади прошли военнослужащие, проехала техника. Несмотря на непростые погодные условия в заключение мероприятия пролетела военная авиация. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником. Он также высказал в своем выступлении опасения о попытках возрождения идеологии нацизма. Сегодня, по мнению Путина, вновь наблюдаются попытки переписать историю, оправдать военных преступников, действуют «недобитые каратели». После парада Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Между тем, у журналистов, которые работали непосредственно на параде Победы, по некоторым данным, так не проверили результаты тестов на коронавирус. Так во всяком случае рассказал корреспондент телеканала «Дождь» Антон Желнов.

Журналисты во время парада работали на отдельной огороженной территории перед трибунами. Ранее для аккредитации на мероприятия с непосредственным участием российского президента от представителей СМИ требовали сдать несколько тестов на коронавирус. В частности, три раза требовалось провериться на инфекцию перед посланием президента в прошлом месяце.