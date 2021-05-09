Сторонники референдума о независимости лидируют на выборах в Шотландии

Они не смогли добиться большинства в парламенте, но сохранили положение в законодательном органе. Шотландская национальная партия, согласно окончательным результатам, завоевала почти половину кресел. Это на одно депутатское кресло место меньше, чем требовалось для большинства, и на одно больше, чем пять лет назад. Лидер партии, глава регионального правительства Никола Стерджен пообещала, что потребует от Лондона права провести такой референдум. В ответ британский премьер Борис Джонсон предложил провести саммит, где можно было бы обсудить сложившуюся ситуацию.