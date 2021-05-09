В результате беспорядков в Старом городе в Иерусалиме пострадали, по данным медиков, более 90 человек.

Палестинцы забрасывали полицию камнями, силы безопасности применили водометы. Волнения не утихают уже несколько дней. Это связано с решением суда о выселении на севере Восточного Иерусалима несколько десятков семей. В ходе беспорядков в пятницу пострадали более 200 человек.