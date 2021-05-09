Минтруд: Российские власти не планируют делать майские праздники такими же длинными, как в этом году

Так сказал журналистам глава ведомства Антон Котяков. Дополнительные выходные в начале месяца в этом году были объявлены из-за пандемии коронавируса. В Роспотребнадзоре считают, что череда нерабочих дней позволит снизить распространения заболевания. Между тем ряд депутатов Госдумы высказывался за увеличение продолжительности майских праздников за счет сокращения новогодних каникул.