В России за минувшие сутки было выявлено, по официальным данным, чуть менее 8,5 тысяч новых случаев коронавируса

Уже больше недели эта цифра держится ниже отметки в 9 тысяч. Больше всего новых случаев по-прежнему зафиксировано в Москве – почти 3 тысячи, по данным оперативного штаба. Скончались за минувшие сутки в стране более 300 заболевших. Тем временем по подсчетам агентства ТАСС, впервые с сентября в стране официально было зарегистрировано менее 60 000 заболевших из-за коронавируса за неделю.