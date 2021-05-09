Военный парад завершился на Красной площади

Над центром столицы пролетела авиация, несмотря на погодные сложности. В начале торжественного мероприятия выступил президент Владимир Путин. Он, в частности, сказал, что сейчас вновь возникла угроза возвращения идеологии нацизма. Есть попытки переписать историю, а кроме того действуют, «недобитые каратели». Кого именно он имел в виду, президент не уточнил.