«Роскосмос» дважды ошибся с прогнозируемым местом падения обломков китайской ракеты-носителя

Вторая ступень самой большой китайской ракеты весом в 18 тонн и длиной больше 30 метров вошла в атмосферу в примерно в 5.30 утра по московскому времени. Большая ее часть сгорела в плотных слоях атмосферы, оставшиеся благополучно упали в Индийском океане к северу от Мальдивских островов, сообщили китайские СМИ. Ранее американские военные пришли к выводу, что ракета упадет в безопасном месте и ее не придется сбивать. Дело в том, что у второй ступени этой ракеты нет активных средств схода с орбиты. Отслеживал ее перемещения и «Роскосмос». Однако расчеты вышли неточными. Российская госкорпорация сначала сообщила, что обломки рухнут в Тихий океан, а накануне — что в Тиморское море между Индонезией и Австралией. Китайская ракета, о которой идет речь, вывела на орбиту 29 апреля базовый модуль будущей орбитальной станции.

Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.