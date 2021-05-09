Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о передаче власти на случай смерти главы государства

Если глава государства погибнет в результате покушения, террористического акта или внешней агрессии, то власть фактически переходит в руки премьер-министра и Совета безопасности, говорится в декрете. При этом в стране вводится чрезвычайное и военное положение, а Совбез будет обязан определить перечень мер по их обеспечению. В документе отмечается, что основным вопросом станут выборы, за проведение которых также будет отвечать Совет безопасности и губернаторы.

Александр Лукашенко анонсировал декрет в апреле, когда, как утверждает президент, на него и его сыновей готовилось покушение. Лукашенко тогда рассказал, что к подготовке преступления причастны американские спецслужбы.

КГБ объявило о задержании людей, подозреваемых в подготовке государственного переворота. Всего по делу проходят девять человек. Четверо из них уже находятся в белорусских СИЗО, остальные пока за границей.

В свою очередь лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала сообщения о покушении провокацией, в которую российские и белорусские спецслужбы втягивают граждан США и Белоруссии.