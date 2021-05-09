Большая часть отработавшей ступени китайской ракеты-носителя сгорела в атмосфере Земли

Остальные обломки упали в Индийский океан, говорят в Роскосмосе. Ранее эта ракета вывела на орбиту модуль китайской станции. Запуск был объявлен успешным. В свою очередь в Космическом командовании ВС США предупреждали, что обломки ступени могут упасть на объекты на Земле.