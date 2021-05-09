Министерство просвещения начало проверку программ обучения истории в колледжах и школах

В первую очередь чиновников интересует, как в каком объеме представлены сведения о Великой Отечественной войне, сказал агентству РИА глава ведомства Сергей Кравцов. В прошлом месяце президент России в послании раскритиковал один из учебников по истории. По словам Владимира Путина, там не упоминалось о Сталинградской битве. В министерстве сказали, что обнаружили такое пособие среди учебной литературы для колледжей.