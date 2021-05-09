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10:33, 09 мая 2021

У журналистов, которые освещают военный парад на Красной площади, не проверили результаты тестов на коронавирус

Это утверждает телеканал «Дождь». Еще в конце апреля администрация президента предупреждала, что аккредитованные сотрудники СМИ должны будут сдать три теста. Последний из них – накануне. Журналисты во время парада работают на отдельной огороженной территории перед трибунами, там нет сидячих мест. Для гостей парада предусмотрена рассадка через одного.


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