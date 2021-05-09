Президент Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня Победы

Путин также объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон оказался единственным зарубежным лидеров, кто присутствует сегодня на военном параде в Москве. Лидер среднеазиатской республики, который уже больше четверти века остается у власти приехал на Красную площадь вместе с президентом России. Рахмон и Владимир Путин поднялись на центральную трибуну и заняли место в первом ряду в окружении ветеранов Великой Отечественной войны. Но перед этим Путин кратко пообщался с некоторыми фронтовиками. Военный парад по случаю дня Победы стартовал полчаса назад в Москве. По этой причине ряд центральных улиц в столице перекрыты. Как передает корреспондент «Эха», также оцеплены подходы к Тверской улицы, где в ожидании парада находится техника.