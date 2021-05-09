Миллиардер Илон Маск признался в наличии у него психического расстройства – синдрома Аспергера

Люди, которым поставили такой диагноз, испытывают трудности с социальным взаимодействием и отличаются склонностью к повторяющимся действиям и порядку. Глава компаний Tesla и SpaceX рассказал о том, что у него Аспергер, выступая в качестве ведущего известного юмористического шоу «Субботним вечером в прямом эфире» на телеканале NBC.

В ходе передачи Илон Маск также принял участие в нескольких сценах, которые разыграли постоянные актеры передачи. И одной шуткой вызвал снижение цены на криптовалюту Dogecoin.