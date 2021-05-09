Десятки человек погибли после взрыва у здания школы в Кабуле

На воздух взлетел заминированный взрывчаткой автомобиль.

В момент, когда случился взрыв, из государственной школы афганской столицы для девочек выходили ее ученицы. Именно они, по данным МВД страны, составляют большинство жертв. Пока афганские власти подтвердили гибель 30 человек, в то же время источник агентства Reuters сообщил, что убиты, по меньшей мере, свыше 55 человек, а еще 150 получили ранения. Как отмечает сайт «Русской службы Би-би-си», в соцсетях появляются фотографии, на которых видны разбросанные вдоль места теракта школьные портфели.

Сам район Кабула, где произошел взрыв – шиитский, ранее он нередко подвергался атакам суннитских исламистских боевиков. Так, около года назад произошел взрыв у здания больницы, оттуда также доносились выстрелы. Погибли 24 человека. В свою очередь, во взрыве у школы для девочек власти обвинили группировку «Талибан»*. В России она признана террористической и запрещена. Впрочем, сами талибы, по данным афганских телеканалов, осудили нападение; ответственность же за теракт пока никто на себя не взял.

США осудили взрывы в Кабуле и призвали положить конец насилию.

«Талибан» – запрещенная в России террористическая группировка