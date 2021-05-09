Торжественная церемония, посвященная дню Победы, начинается на Красной площади в Москве

Ее завершением должен будет стать военный парад, в том числе с участием техники. Сейчас участники парада ожидают его начала на Тверской улице столицы.

Частью военного парада должен стать пролет авиации. Накануне в Кремле не исключали, что в программу внесут изменения из-за непогоды. Между тем меньше часа назад агентство РИА сообщило, что в Подмосковье начали разгон облаков для обеспечения пролета участников авиапарада.

Авиационная составляющая военного парада Победы в Москве состоится, погода позволяет, сообщил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Кобылаш.