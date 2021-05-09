В Подмосковье начали разгонять тучи

Передает агентство РИА. В 10:00 на Красной площади в Москве должны начаться торжественные мероприятия по случаю дня Победы. В том числе здесь пройдет военный парад. Его составной частью должен стать пролет авиации. Накануне в Кремле не исключали, что из-за плохих погодных условий программу могут изменить. В субботу в столичном регионе шел дождь, была низкая облачность.