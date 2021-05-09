Российские власти ожидают уже осенью появления коллективного иммунитета к коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что вакцинация в стране идет по плану, передает агентство «Интерфакс». В то же время чиновник не уточнил, сколько уже россиян получили хотя бы первую дозу вакцины. Неделю назад эта цифра подошла к 10% населения. По этому показателю Россию обходит немало стран, где вакцинация от коронавируса началась даже позже. Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро воскресенья составило 157 млн 690 тыс. 329, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 283 тыс. 48 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.