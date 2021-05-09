Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о действиях на случай убийства главы государства

Согласно т.н. «Декрету о защите суверенитета и конституционного строя», все государственные органы и их должностные лица выполняют предписания Совета безопасности. На территории Белоруссии вводится чрезвычайное или военное положение. Совбез вместе с губернаторами принимает решение о проведении выборов. Ранее Лукашенко утверждал, что спецслужбы раскрыли заговор, целью которого было свержение президента Белоруссии.