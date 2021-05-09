Итальянского судью, которого убили по заказу сицилийской мафии, сегодня причислят к лику блаженных

Церемония состоится на родине убитого Розарио Анджело Ливатино.

Церковную службу по случаю причисления убитого к лику блаженных проведут в Кафедральном соборе города Агридженто. В этом населенном пункте на юго-западе Сицилии более 30 лет назад произошло само преступление. После мессы сюда перенесут останки нового блаженного Розарио Ливатино. Ранее Ватикан объявил его мучеником, которого убили из ненависти к христианской вере. Судья Ливатино, по словам представителей католической церкви, стал «беспрецедентным образцом святости», Он стал первым представителем правосудия, кто участвовал в борьбе с мафией и теперь провозглашен блаженным. Как отмечал ранее сам Папа Франциск, Ливатино во время судебных процессов глубоко страдал, видя, как неверная трактовка понятия свободы может привести к преступлению. В то же время он должен был судить по закону, при этом всегда ставя перед собой проблему прощения. А своей смертью продемонстрировал лицемерие мафии, чья верхушка в оправдание своей деятельности прикрываются священным писанием.

Причисление к лику блаженных, или беатификация, является в то же время в католической церкви первым шагом на пути признания умершего святым, к т.н. канонизации.