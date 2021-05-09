В центре Москвы сегодня пройдет военный парад. Он начнётся в 10 утра

Парад посвящён 76-й годовщине Победы.

Парад на Красной площади проведут, несмотря на эпидемию коронавируса. По брусчатке пройдут тысячи военных, проедет большое количество техники. Это в том числе танки Армата, зенитные ракетные комплексы «Бук», «Тор», С-400, бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун». Если позволит погода, парад завершится авиационной частью: над Красной площадью пролетят десятки боевых вертолётов и самолётов. Мероприятие в этом году пройдет без лидеров иностранных государств, решение в Кремле объяснили тем, что год не юбилейный. Часть улиц в центре города перекрыта с самого раннего утра. В их числе Тверская, Моховая и Солянка. До окончания парада на выход закрыты станции «Боровицкая», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Охотный ряд», «Театральная» и «Площадь Революции». Изменится расписание общественного транспорта в центре столицы.

Напомним, в прошлом году 9 мая парад не проводили, из-за пандемии мероприятие состояло только из воздушной части и салютов. Парад провели 24 июня.

Военный парад сегодня пройдет в 28-ми российских городах. Писатель, публицист, профессор Высшей школы экономики Александр Архангельский считает, что желание людей увидеть на улицах городов военную технику никак не связано с Днем победы. В целом же, как считает Архангельский, с 9 Мая у многих в политической элите связаны переживания не гражданские, а, скорее, квазирелигиозные.