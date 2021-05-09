Стоимость криптовалюты Dogecoin обвалилась после того, как американский предприниматель Илон Маск упомянул ее в эфире телеканала NBC. Во время комедийной телепередачи Saturday Night Live, выходившей накануне Дня матери, предприниматель вывел на сцену свою маму. Она сказала, что ждет — не дождется своего подарка и выразила надежду, что это не Dogecoin. «Вообще-то, именно она», — признался Маск.

После этого Dogecoin, которая ранее неоднократно положительно реагировала на упоминания в твитах Маска, резко упала в цене.