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08:32, 09 мая 2021

Обломки отработавшей ступени самой большой китайской ракеты «Чанчжэн 5» рухнули в Индийский океан

Значительная их часть сгорела в атмосфере Земли, сообщили государственные СМИ Китая. В Роскосмосе подтвердили эту информацию. Ранее в госкорпорации ожидали, что обломки упадут в Тихом океане к востоку от Новой Зеландии. Тяжелая ракета-носитель 29 апреля успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль «Тяньхэ» будущей китайской орбитальной станции. Вес отработавшей ступени составляет около 18
тонн. Она не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты.




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