Число жертв взрыва у школы в столице Афганистана возросло до 58

Ранее сообщалось о 55 погибших и 150 раненых. Подавляюще большинство жертв — школьницы, сообщают западные СМИ со ссылками на афганских официальных лиц.

Накануне перед государственной школой для девочек в столице Афганистана взлетел на воздух заминированный автомобиль. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, однако президент страны Ашраф Гани назвал случившееся терактом и обвинил в этом запрещенное в России радикальное движение «Талибан». Сами талибы заявили о непричастности, отметив, что движение осуждает любые нападения на мирных афганцев.