Белорусская оппозиция намерена сегодня устроить новую массовую акцию протеста

Выйти на улицы белорусов призвал в социальной сети фейсбук один из лидеров Координационного совета оппозиции Павел Латушко. Он предложил людям собраться днём в местах, разрешённых для массовых гуляний. Политик попросил соратников воздержаться от бело-красно-белой символики. Тем, кто окажется за городом, рекомендовано возложить цветы к ближайшему памятнику или мемориалу. В случае если Александр Лукашенко позволит избить 9 мая протестующих, он войдёт в историю как фашист. Об этом Латушко — в прошлом министр культуры Белоруссии и бывший посол в ряде стран Евросоюза сказал в интервью немецкому порталу RND. Преследования оппозиции в республике он назвал самыми страшными в Европе за последние десятилетия. Несмотря на это Латушко, которому пришлось уехать в Польшу, заверил, что готов вместе с другими оппозиционерами взять судьбу страны в свои руки. Напомним, массовые акции в Белоруссии начались сразу после объявления результатов выборов президента 9 августа прошлого года и продолжались 5 месяцев. В последнее время протесты носят локальный характер.

КГБ Белоруссии в начале апреля включил экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую, Павла Латушко и более десятка человек в список лиц, причастных к терроризму.