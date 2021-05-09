Всероссийской акции «Бессмертный полк» состоится сегодня в онлайн-режиме

Ее будет показывать городское телевидение и наружные экраны. Начиная с 15 часов по местному времени трансляция будет доступна на сайте polkrf.ru, а также на других партнерских площадках. Участники акции получат уведомление о том, когда именно будет показан портрет их близкого, а после окончания все пользователи смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их ветеранов.

Сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что в этом году особое внимание будет уделено модерации.

Организаторы надеются провести акцию в традиционном очном формате 24 июня, в годовщину Парада победителей 1945 года.