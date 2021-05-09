Лидеры и министры России и ряда стран ближнего зарубежья направили своим коллегам обращения в связи с праздником 9 мая

. В частности, с ними выступили Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский.

Поздравление с Днем Победы Путин традиционно направил лидерам и гражданам стран СНГ, а также народам Грузии и Украины, не упомянув, впрочем, их президентов. В письме глава государства указал на необходимость противостоять фальсификации истории и пересмотру итогов Великой Отечественной войны.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский обратился напрямую к гражданам – и не столько по случаю праздника 9 мая, сколько в рамках Дня памяти и примирения, который отмечается в стране 8 мая. Хотя Зеленский и уверял, что эти дни не заменяют друг друга. Он отметил, что украинцы воевали против нацизма вместе с десятками других народов, в том числе и с русскими.

Одновременно письмами обменяли главы украинского и немецкого МИД. Из фотокопий следует, что немецкий министр Хайко Маас говорит о миллионах жертв нападения Германии на Советский Союз и выражает благодарность Украине и другим странам за «протянутую руку примирения». В свою очередь, украинский министр Дмитрий Кулеба в ответном письме сказал, что Украина пострадала как от режима Адольфа Гитлера, так и в эпоху Иосифа Сталина.

Поздравлениями с Днем Победы обменялись и некоторые другие лидеры стран СНГ.