Лидеры стран ЕС не смогли договориться по вопросу отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины от covid-19

Лидеры стран Евросоюза не смогли договориться по вопросу отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Порту по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза и саммита ЕС — Индия. Так, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что обладатели патентов должны иметь возможность контролировать качество вакцин, а отмена патентов не сделает вакцины доступнее.

Президент России Владимир Путин поддержал снятие патентной защиты для вакцин от коронавируса. По словам Путина, Россия — единственная страна в мире, которая готова передавать в другие страны технологию производства вакцин от коронавируса и делает это.