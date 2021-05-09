Военный парад по случаю Дня Победы состоится сегодня в 10 утра в Петербурге

На него пустят только со справкой об отсутствии коронавируса. По данным Смольного, в Петербурге вакцинировали от коронавируса ветеранов, которые станут зрителями парада на Дворцовой площади. Всего — 250 человек. Часть из них уже переболела ковидом. Непосредственно перед парадом их и сопровождающих их людей трижды протестировали на наличие вируса. Обязательно тестирование и для журналистов. На входе обещают проверять документы о том, что человек здоров и наличие средств защиты. Перед парадам площадь и территорию рядом с ней обследуют саперы с собаками. Ожидается, что в параде примут участие более 4 тысяч военнослужащих, 109 единиц наземной техники и 30 самолётов и вертолётов.

Добавим, по официальным данным, в Петербурге живет более 84 тысячи человек, переживших Вторую мировую войну.