Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Победы

Он отметил, что в памяти народа навсегда останутся отвага, героизм и самоотверженный труд людей, совершивших беспримерный в истории человечества подвиг. По словам Токаева, очередную годовщину Победы сегодня празднуют 665 фронтовиков и около 100 тысяч тружеников тыла. Никто из них не останется без поддержки государства и внимания общества, заверил президент. Ранее стало известно, что власти Республики выплатят ветеранам ко Дню Победы по миллиону тенге – это свыше 170 тысяч рублей. В Узбекистане выплата составит в пересчете на рубли почти 86 тысяч. Российские ветераны получат по 10 тысяч.

В то же время в преддверии Дня Победы российские чиновники и партийные функционеры отчитывались в соцсетях о визитах к ветеранам. Судя по фотографиям, им в основном вручали несколько гвоздичек, грамоты и пакеты с символикой партии. В феврале этого года в докладе президенту глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов утверждал, что в России набирает обороты неуважительная риторика в отношении участников ВОВ, а задача властей – бороться с этим. Сергей Неверов тогда добавил, что предпринимаются попытки разрушить духовный фундамент, на котором стоит Россия.