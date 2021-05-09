Два человека, находившиеся на борту пропавшего на Камчатке Ми-2, погибли

Тела пассажира и пилота, предварительно, обнаружены на месте крушения вертолета. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, сообщили ТАСС в Дальневосточном следственном управлении на транспорте. Следователи выехали на место происшествия.

Вертолет, совершавший коммерческий рейс, пропал накануне. По предварительным данным, на его борту находились два человека и 200 килограмм груза. В поисках была задействована авиация. Сегодня в районе поселка Чапаевка спасатели нашли обгоревший вертолет.