В нескольких французских городах сегодня должны пройти шествия за более радикальные меры против изменения климата. Активисты считают, что того законопроекта, который недавно приняли в парламенте республики, недостаточно.

Организаторы сегодняшних митингов и шествий обвиняют французских парламентариев в симуляции деятельности по борьбе с изменением климата. «Притворяться, что ты делаешь что-то, гораздо хуже, чем не делать ничего», — сказал в интервью французской газете le Progress активист экологического движения Alternatiba Шарль де Лакомб. Он подчеркнул, что в парламенте приняли только 13 предложений от представителей зелёных, и это недопустимо мало. Такого же мнения придерживаются и в нескольких десятках других различных экологических организаций. Они обещали вывести сегодня на улицы людей в Париже, Лионе, Нанте и других городах.

Поправки, о которых идёт речь, французский парламент принял в первом чтении в начале недели. В списке изменений, к примеру, есть запрет на организацию внутренних авиарейсов продолжительностью менее двух с половиной часов, в том случае, если вместо него можно проехать поездом. Также, он вводит в законодательство понятие «экоцид», то есть осознанное загрязнение природы, совершенное в национальных масштабах. За это нарушителю будет грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Для окончательного вступления в силу этого законопроекта его еще должны будут одобрить в сенате и нижней палате парламента.