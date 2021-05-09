Британский премьер Борис Джонсон предложил провести саммит по вопросам политического устройства Соединенного Королевства с лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Об этом говорится в телеграммах, отправленных минувшим вечером руководителям этих административно-политических частей Великобритании после оглашения результатов региональных выборов, прошедших 6 мая. В Шотландии большинство мест в парламенте получила Шотландская национальная партия и «зеленые», выступающие за отделение региона от Великобритании.

Комментируя результаты голосования, лидер национальной партии Никола Стерджен заявила о праве народа самостоятельно определять свое будущее и призвала Лондон не мешать этому процессу.

Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина называет победу партий, выступающих за отделение Шотландии от Великобритании, на региональных выборах предсказуемой. И по мнению Бабыниной, это действительно, скорее всего, приведет к тому, что вопрос о референдуме о независимости Шотландии будет активно продвигаться Шотландской национальной партией. Кроме того, по словам Бабыниной, далеко не все шотландцы хотели бы расстаться с остальными частями Соединенного Королевства