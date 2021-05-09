Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы пройдут сегодня не только в России.

Пандемия коронавируса, как и год назад, в этот раз вновь оказала существенное влияние на планы представителей русскоязычной диаспоры провести мероприятия ко дню Победы. Во многих странах шествия «Бессмертного полка» будут проводиться только в интернете. Хотя все еще есть несколько городов, чьи власти разрешили пройти с портретами воевавших родственников. По данным МИДа России, можно будет собраться на акцию в Белоруссии, Молдавии, Болгарии, Израиле, Португалии и на Кубе. Правда, при условии, что будут соблюдаться противокоронавирусные требования. В частности, израильский «Бессмертный полк» пройдет на горе Герцля у мемориала солдатам Красной Армии. А военный парад, помимо, Москвы, ожидается в Кишиневе и Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Минске состоится церемония возложения цветов. А Казахстан отменил мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Многие европейские страны отметили день окончания войны в Европе, или день Освобождения еще накануне.