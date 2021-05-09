Воздушная часть парада Победы на Красной площади может быть сорвана из-за погоды. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. О такой угрозе также предупредили в Кремле. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, окончательное решение по этому вопросу будут принимать за несколько часов до самого мероприятия.

В Москве с 8 мая идут дожди, к утру, по прогнозу синоптиков, может выпасть до двух третей месячной нормы осадков. Днем облачная и дождливая погода сохранится. Ожидается также сильный ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем составит 11…13 градусов.