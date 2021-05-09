Празднование Дня Победы проходит на Дальнем Востоке. Первый сегодня военный парад стартовал в 10 утра по местному времени в Петропавловском-Камчатском. За ними эстафету приняли Магадан и Сахалин, затем Владивосток и Хабаровск. Всего военные парады в этот день пройдут в 28 городах России.
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