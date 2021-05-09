В Азербайджане с сегодняшнего дня на неделю прекращает работу общественный транспорт. Такое решение принято правительством республики для борьбы с коронавирусом. Власти Азербайджана объявили нерабочими дни с 9 по 15 мая в связи с Днем Победы и праздником Ураза-байрам. Запрет не коснется работы такси. Что касается Бакинского метрополитена, то он остается закрытым еще с конца прошлого года. При этом, по всей стране открытыми останутся кафе, рестораны и магазины, кроме крупных торговых центров, которые не работают с июня прошлого года.